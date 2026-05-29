Жители Касимовского округа пожаловались на проблемы с канализацией

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов встретился с жителями деревни Клетино. Основной темой обсуждения стали коммунальные проблемы и благоустройство. По словам местных жителей, в деревне имеются засоры и проблемы с системой канализации. Как сообщил Бахилов, в понедельник в Клетино направят коммунальную службу для оценки ситуации и принятия решений. Ситуацию он пообещал держать на личном контроле.

Также на встрече обсудили участие в программе поддержки местных инициатив. Жители планируют подать новую заявку на ремонт пешеходного моста. Администрация округа поможет с подготовкой документов.

