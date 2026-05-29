За неделю 54 рязанца получили штрафы за незаконную торговлю

Всего с начала года 838 человек привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма выписанных штрафов составила два миллиона 253 тысячи рублей. В горадминистрации отметили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.

За неделю 54 рязанца получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего с начала года 838 человек привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма выписанных штрафов составила два миллиона 253 тысячи рублей.

В горадминистрации отметили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.