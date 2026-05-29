«Водоканал» восстановил холодную воду в Рязани раньше срока

«Водоканал» восстановил холодную воду в Рязани раньше срока, сообщили в пресс-службе организации.

С 28 мая 20:00 до 29 мая 08:00 МП «Водоканал города Рязани» отключал воду по ряду адресов в Рязани и районе из-за плановой замены четырех километров труб на центральном водопроводе. Сообщения размещали заранее и передавали в ЖЭУ и УК.

В итоге работы выполнили досрочно, водоснабжение вернули раньше указанного времени. Замена водопровода продолжится до конца осени 2026 года.

Фото: рязанский «Водоканал».