В Рязани массово отключат воду до утра следующего дня

Холодной воды не будет c 20:00 28 мая до 8:00 29 мая по адресам: 1-й Весенний переулок (Дядьково); 1-й Газетный переулок (Дядьково); 1-й Земляничный проезд; 1-й Песоченский проезд; 1-й Совхозный проезд 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15; 2-й Бульварный проезд (Дядьково); 2-й Весенний переулок (Дядьково); 2-й Газетный переулок (Дядьково); 2-й Земляничный проезд; 2-й Малиновый проезд 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24 и т. д. Также снижена подача холодной воды по адресам: ул. Есенина, д. 37/2-71; ул. Машиностроителей д. 1/8-11/9,2/6-14/7; ул. Горького, д. 10-225-1-11; ул. Новая, д. 15/2-69/12 1±13; ул. Циолковского, д. 2/6-18-6,1-13; ул. Урицкого, д. 3-11/61,2в; ул. Электрозаводская, д. 87;