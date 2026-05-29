В Сапожковском районе выявили нарушения при продаже саженцев

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело внеплановую проверку в Сапожковском районе Рязанской области с использованием мобильного приложения «Инспектор». В ходе проверки было установлено, что одно из юридических лиц реализовывало саженцы плодовых культур, сорта которых не включены в Госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. В частности, в продаже находились саженцы яблони сортов «Конфетное», «Долго» (китайка) и «Байя Мариса», которые не соответствуют требованиям законодательства в сфере семеноводства.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело внеплановую проверку в Сапожковском районе Рязанской области с использованием мобильного приложения «Инспектор».

В ходе проверки было установлено, что одно из юридических лиц реализовывало саженцы плодовых культур, сорта которых не включены в Госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В частности, в продаже находились саженцы яблони сортов «Конфетное», «Долго» (китайка) и «Байя Мариса», которые не соответствуют требованиям законодательства в сфере семеноводства.

По итогам проверки в отношении юрлица составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении к ответственности.