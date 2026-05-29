В Рыбновском районе обнаружили гниющую продукцию на сельхозземлях
В Управление поступили обращения жителей деревни Зеленино Рыбновского района Рязанской области с жалобами на неприятный запах и антисанитарное состояние земель сельхозназначения. Специалисты выехали на место и установили, что на участке размещены деревянные контейнеры с фруктами и овощами. По данным ведомства, продукция испортилась и начала гнить, из-за чего возник резкий неприятный запах. Собственнику земельного участка выдано предписание об устранении нарушений. Исполнение требований находится на контроле.
