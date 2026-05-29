В рязанском Лесопарке починят испорченные урны на экотропе

Отмечается, что ранее на экологической тропе в Лесопарке установили новые урны с внутренними металлическими каркасами. Однако, некоторые из них повредили неизвестные, а металлические элементы вынули и испортили. В администрации призвали жителей бережно относиться к общественному имуществу.