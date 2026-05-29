В Рязанской области запретят продажу спиртного
Это следует из закона «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Алкоголь нельзя будет купить в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Запрет не распространяется на розничную продажу спиртного в общепите.
