В Рязанской области запретят продажу спиртного

Это следует из закона «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Алкоголь нельзя будет купить в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Запрет не распространяется на розничную продажу спиртного в общепите.