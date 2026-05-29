В Рязанской области продавщица похитила из кассы 67 тысяч, ее будут судить

Прокурор Сараевского района Дмитрий Севостьянов утвердил обвинительный акт в отношении 44-летней жительницы района, которая обвиняется по части 1 статьи 160 УК РФ. Известно, что женщина, работая продавцом и будучи материально ответственным лицом в одном из сетевых магазинов, с ноября по декабрь 2025 года похитила из кассового аппарата более 67 тысяч рублей. Полученные средства она потратила на личные нужды. Теперь уголовное дело будет рассмотрено судом по существу.