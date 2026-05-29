В Рязанской области перенесли сроки ремонта дороги Чернобаево — Истье

В Рязанской области из-за непогоды перенесли сроки выполнения работ на участке автодороги Чернобаево — Истье — автодорога М‑5 «Урал». Об этом сообщили в региональном минтрансе. Ремонт дороги возле села Истье Старожиловского округа при улучшении погоды завершат до 10 июня. Водителям принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили за понимание.