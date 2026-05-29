В Рязанской области отпраздновали 95-летие труженика тыла Анатолия Захарова

В пятницу, 29 мая, в Пронском округе отметили два юбилея. Об этом пишет райадминистрация.

Анатолий Александрович Захаров, труженик тыла, отпраздновал свой 95-летний день рождения в кругу семьи и друзей. Его поздравили начальник территориального управления Оксана Степанова и председатель Совета ветеранов Елена Лазуткина. Оксана Юрьевна вручила Анатолию Александровичу поздравление от Президента Владимира Путина. Юбиляр поделился воспоминаниями о том, как в юности помогал фронту, подвозя дрова для солдат. После войны он стал строителем и получил звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Также 95 лет исполнилось Марии Егоровне Куликовой из Новомичуринска. Она посвятила свою жизнь работе бетонщицей на заводе КПД с 1983 года и внесла большой вклад в развитие округа. Алексей Кулешов от имени администрации поздравил именинницу и вручил ей открытку от Президента России.