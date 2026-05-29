В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 05:14 29 мая. Отмечается, что угроза начала действовать в 00:30 и сохранилась до 02:34. Рязанцам порекомендовали избегать открытых участков и не подходить к окнам.