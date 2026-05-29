В Рязанской области легковушка влетела в столб, есть пострадавший

Авария случилась 28 мая на улице Петровка в селе Новобокино Сараевского округа. Отмечается, что 42-летний житель села Бычки на ВАЗ-21102 съехал в кювет и врезался в столб. По предварительным данным, водитель потерял управление, автомобиль вылетел с дороги. Мужчина обращался за медпомощью. Полицейские проводят проверку.