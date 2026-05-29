В Рязанской области произошел пожар в многоквартирном доме
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Сообщение о возгорании в рабочем поселке Шилово поступило 28 мая в 9:09. Огонь тушили пять человек и две единицы техники. Пожар распространился на площади шесть м2.
