В Рязанской области достроили корпус склада плазмы крови

В селе Успенское Скопинского района завершили строительство административно-бытового корпуса склада плазмы крови. Об этом 28 мая сообщили в соцсетях регионального госстройнадзора. Отмечается, что создан современный комплекс для хранения и обработки плазмы крови. Ранее в госстройнадзоре рассказывали о работах. Сообщалось, что специалисты продолжили отделку и монтаж инженерных систем в корпусе рядом со складом плазмы крови. Параллельно монтировали и налаживали инженерные системы: отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение и канализацию.