В Скопинском округе продолжили отделку и монтаж инженерных систем в корпусе рядом со складом плазмы крови. Об этом сообщили в пресс-службе госстройнадзора по Рязанской области.

В селе Успенское Скопинского района идут работы по благоустройству административно-бытового корпуса, расположенного у склада плазмы крови. Специалисты отделывают внутренние помещения (стены, полы, потолки) с использованием современных материалов. Параллельно монтируют и налаживают инженерные системы: отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение и канализацию.

После завершения работ на базе корпуса появится современный комплекс для хранения и обработки плазмы крови.

Фото и видео: госстройнадзор по Рязанской области.