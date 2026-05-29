В Рязани сторонники партии «Новые люди» высадила 3 тысячи деревьев

Среди участников — целые семьи, трудовые коллективы, а также член олимпийской сборной по хоккею. В рязанском лесопарке горожане высадили три тысячи деревьев. Масштабную экологическую акцию «Зелёные города» организовала партия «Новые люди» и фонд «Экосфера».

"Жители Рязани активно присоединились к всероссийской акции. Лесопарк, созданный более 70 лет назад для отдыха горожан, вновь стал местом притяжения рязанцев, — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Анастасия Стеценко, — рязанцы проводили дело основателей парка, высадив шаровидные ивы — идеальный выбор для местной экосистемы, особенно в условиях весенних паводков. На посадку деревьев пришли целые семьи, трудовые коллективы, студенты, курсанты и волонтеры. Высадку деревьев посвятили близким людям, установив памятные таблички".

К экологической акции присоединился Олег Яшин — мастер спорта СССР, член Олимпийской сборной СССР по хоккею (1990 г.). Он посадил своё дерево в честь мамы Валентины Васильевны.

Еще одна участница, пенсионерка Валентина Иванцова несколько месяцев назад присоединилась к партийному проекту для старшего поколения «Жить по-новому», а когда узнала об экологической акции — пришла в Лесопарк всей семьей — с детьми и внуками.

«Я посвятила дерево своей семье. Здорово, что к мероприятию присоединились и дети — мои внуки. Уверена, они запомнят это день на всю жизнь. И даже через много лет, гуляя по парку, будут вспоминать», — рассказала Валентина Иванцова.

Акцию «Зелёные города» партия «Новые люди» провела одновременно в 52 регионах. Добровольцы высадили 300 тысяч саженцев — это 100 гектаров нового леса. Экологические проекты в регионе будут продолжены.