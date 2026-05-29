В Рязани с 1 июня возобновит работу автобус маршрута № 25

С 1 июня в Рязани вновь начнет курсировать автобус маршрута № 25 «пл. Свободы — озеро Ореховое». Работу маршрута возобновляют в связи с открытием пляжного сезона. Автобусы будут ходить ежедневно. Расписание маршрута № 25: Пл. Свободы: 09:01, 09:34, 10:07, 10:40, 11:13, 11:46, 12:19, 13:27, 14:00, 14:33, 15:06, 15:39, 16:12, 16:45, 17:18, 17:51, 18:59, 19:32, 20:05, 20:38, 21:11. Озеро Ореховое: 09:21, 09:54, 10:27, 11:00, 11:33, 12:06, 13:14, 13:47, 14:20, 14:53, 15:26, 15:59, 16:32, 17:05, 17:38, 18:46, 19:19, 19:52, 20:25, 20:58, 21:29.