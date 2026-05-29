В Рязани проверили детские лагеря на готовность к летнему сезону

Муниципальные детские лагеря «Сказка» и «Смена» готовы к приему детей в летний оздоровительный сезон 2026 года. Об этом сообщили в администрации Рязани по итогам проверки комиссией. В состав комиссии вошли депутаты гордумы, представители администрации и общественности. Они осмотрели инфраструктуру и условия отдыха в лагерях, которые являются подразделениями Рязанского Дворца Первых. Всего за лето в двух лагерях планируется принять 1420 детей в течение четырех смен — с 2 июня по 24 августа. По итогам проверки комиссия заключила, что лагеря полностью готовы к началу оздоровительной кампании.

Муниципальные детские лагеря «Сказка» и «Смена» готовы к приему детей в летний оздоровительный сезон 2026 года. Об этом сообщили в администрации Рязани по итогам проверки комиссией.

В состав комиссии вошли депутаты гордумы, представители администрации и общественности. Они осмотрели инфраструктуру и условия отдыха в лагерях, которые являются подразделениями Рязанского Дворца Первых.

Всего за лето в двух лагерях планируется принять 1420 детей в течение четырех смен — с 2 июня по 24 августа.

Даты заездов: