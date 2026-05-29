В Рязани прошла Школа командиров для лидеров студенческих отрядов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

С 26 по 28 мая в Рязани прошла вторая очная Школа командиров студенческих отрядов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В этом году к студентам-активистам присоединились наставники и председатели Советов молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Открыл мероприятие исполняющий обязанности начальника департамента управления персоналом «Россети Центр» Юрий Костин, отметив, что участники — это те люди, от которых зависит будущее энергетики. Всего в 2026 году сформировано 36 отрядов, включающих 527 студентов из 20 регионов. Впереди у них трудовой сезон, который станет важным этапом освоения профессии. Именно наставники и члены Совета молодежи помогают адаптироваться молодым специалистам. С приветственным словом также обратился директор филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев. Он пожелал присутствующим провести время плодотворно и использовать полученные знания в дальнейшем.

Перед учебной частью прошла ознакомительная экскурсия по историческому центру Рязани, а также на знаковые энергообъекты предприятия — подстанцию «Развитие» имени Героя России А. С. Курганова и стилизованную опору в виде символа ВДВ. Далее — теория и практика. Двухдневная насыщенная программа состояла из мастер-классов, лекций и тренингов. Молодые энергетики, студенты и наставники получили обширные знания по электробезопасности, узнали об эффективной работе в команде и что значит быть настоящим лидером, смогли задать вопросы напрямую старшим коллегам и поделиться своим опытом с единомышленниками. Во время интенсива, ставшим завершающим этапом, участники Школы разбились на 8 групп, каждая из которых подготовила свой проект.

В основе — идеи по вовлечению молодежи в профессию. Предложения вызвали бурную дискуссию среди команд и членов жюри. По завершению мероприятия всем участникам вручили сертификаты об обучении.