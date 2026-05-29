В Рязани подросток на мотоцикле врезался в забор дома, пострадали двое

ДТП произошло 28 мая, примерно в 19:45, на улице Качевские Дворики. 13-летний житель Рязанского района, управляя мотоциклом, врезался в забор жилого дома. Несовершеннолетний водитель и его 14-летняя пассажирка с различными травмами доставлены в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Рязани подросток на мотоцикле врезался в забор дома, пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

