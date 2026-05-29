В Рязани перекроют улицу Ломоносова из-за аварийных работ 30 мая

В Рязани закроют движение по улице Ломоносова 30 мая. Об этом сообщили в мэрии города. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 от пересечения с улицей Трудовой до пересечения с улицей Телевизионной. Отмечается, что в это время будут проводиться аварийно-ремонтные работы. Также установят предупреждающие знаки и ограждения. Рязанцев призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.

