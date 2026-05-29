В Рязани скончался директор школы

С 1986 года работал в школе № 40 заместителем директора, а с 1989 года и до последних дней бессменно возглавлял учебное заведение. Владимир Николаевич был удостоен почетных званий «Почетный работник общего образования РФ» и «Заслуженный учитель РФ», награжден грамотами областной думы, губернатора и правительства, а также знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

В 68 лет ушел из жизни заслуженный учитель России, директор школы № 40 Владимир Николаевич Лагутин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1986 года работал в школе № 40 заместителем директора, а с 1989 года и до последних дней бессменно возглавлял учебное заведение. Владимир Николаевич был удостоен почетных званий «Почетный работник общего образования РФ» и «Заслуженный учитель РФ», награжден грамотами областной думы, губернатора и правительства, а также знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

В администрации города выразили соболезнования родным и близким, отметив, что память о его вкладе в воспитание подрастающего поколения навсегда сохранится в сердцах коллег и учеников. Прощание пройдет 30 мая в 11:00 у здания школы № 40 на ул. Дачной, 2А.