В «Рязаньэнерго» стартовал месячник безопасности дорожного движения

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» стартовал месячник безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Он продлится до 25 июня. Акция приурочена к началу летних каникул и направлена на усиление мер по недопущению дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием несовершеннолетних.

В период месячника запланированы совместные тематические совещания водительского персонала предприятия, в том числе при содействии представителей ГИБДД. Водители и машинисты пройдут внеплановые инструктажи по соблюдению мер повышенной безопасности управления транспортом вблизи школ, остановок, кинотеатров, магазинов, культурно-развлекательных центров и других мест массового сосредоточения детей и подростков.

Также была усилена работа по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроль технического состояния транспортных средств перед началом и во время работы.

Отмечается, что эти профилактические мероприятия направлены на обеспечение безопасной обстановки на дорогах региона и минимизацию рисков возникновения аварийных ситуаций с участием несовершеннолетних в летний период.