В России за год свадьбы подорожали на 25%
В России за год свадьбы подорожали на 25%. Об этом 29 мая сообщил SHOT.

По данным канала, больше всего подорожал декор. Его стоимость увеличилась почти на 75%. В результате расходы на оформление — включая цветы, текстиль, технику, монтаж и прочие декоративные элементы — теперь достигают 500 тысяч рублей.

Уточняется, что средняя стоимость проведения свадьбы на выездной площадке в Москве и Подмосковье сейчас составляет около 700 тысяч рублей. При этом отмечены и другие повышения цен:

  • сервисный сбор за банкет вырос примерно на 3%;
  • организация свадебных фотосессий подорожала в среднем на 38% — 12‑часовая работа фотографов обходится в 180-300 тысяч рублей;
  • услуги ведущего выросли примерно на четверть;
  • свадебный торт с дизайном и доставкой подорожал на треть;
  • стоимость услуг стилистов и визажистов, по данным SHOT, начинается от 35 тысяч рублей за образ невесты.

Организаторы объяснили рост цен подорожанием материалов, логистики и работы подрядчиков.