В Роспотребнадзоре запретили продажу 64,5 млн бутылок воды «Джермук»

Там пояснили, что в продукции выявлено превышение допустимого уровня гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов — это может ввести покупателей в заблуждение о лечебных свойствах воды и навредить здоровью. В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что с начала года система уже заблокировала 38,4 миллиона единиц этой воды в рознице и интернет-магазинах.