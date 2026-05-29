В РГАТУ написали «Агродиктант»

В Рязанском ГАТУ прошел второй Всероссийский «Агродиктант», объединивший около тысячи участников. Свои знания проверили студенты, профессорско-преподавательский состав, представители агробизнеса и учащиеся школ. Для проведения акции в университете было организовано семь площадок. Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения.
Поприветствовали участников и дали старт акции почетные гости. И. о. проректора по научной работе РГАТУ Ольга Лукьянова подчеркнула значимость диктанта для студенчества. Депутат Рязанской областной Думы, председатель комитета по развитию АПК и сельских территорий Николай Пласкунов акцентировал внимание на кадровом потенциале отрасли.
О роли фермерства в современном селе рассказал председатель ассоциации «Народный фермер Рязанской области» Владимир Кляндин.
Проект направлен на повышение уровня знаний о современном агропромышленном комплексе России, раскрытие кадрового потенциала и популяризацию возможностей развития сельского хозяйства.
Помимо университета, очные площадки для написания диктанта были развернуты на базе сельскохозяйственных предприятий, колледжей, техникумов, общеобразовательных школ и учреждений культуры Рязанской области.
«Агродиктант» реализуется в рамках федерального проекта «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России.