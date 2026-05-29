В приемное отделение ОКБ приняли более 2 тыс. человек за 11 дней

Из них госпитализированы планово 873 пациента, экстренно приняты 652 человека, еще 649 получили помощь амбулаторно. Среди самых частых обращений — инсульт, инфаркт, черепно-мозговые травмы, острый живот (аппендицит, язва, гастрит) и переломы.