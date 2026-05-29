В ГД предложили ввести единые правила применения ИИ при проведении ЕГЭ

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин предложил закрепить единые стандарты использования нейросетей при проведении ЕГЭ. По словам депутата, современные технологии помогают повысить объективность экзаменов, однако их работа вызывает у школьников тревогу из-за риска ошибочной фиксации нарушений (например, при обычных движениях во время экзамена). Он предложил нормативно закрепить запрет на аннулирование результатов ЕГЭ исключительно на основании данных машинного зрения без проверки уполномоченным лицом, а также заранее информировать учеников о принципах работы систем контроля.

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин предложил закрепить единые стандарты использования нейросетей при проведении ЕГЭ. Соответствующее обращение направлено главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, пишет ТАСС.

По словам депутата, современные технологии помогают повысить объективность экзаменов, однако их работа вызывает у школьников тревогу из-за риска ошибочной фиксации нарушений (например, при обычных движениях во время экзамена).

Он предложил нормативно закрепить запрет на аннулирование результатов ЕГЭ исключительно на основании данных машинного зрения без проверки уполномоченным лицом, а также заранее информировать учеников о принципах работы систем контроля.

Кроме того, инициатива предусматривает публикацию статистики точности алгоритмов, чтобы сделать технологический контроль более прозрачным и понятным для участников экзамена.