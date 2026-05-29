Управляющую компанию оштрафовали за плохое содержание домов в Турлатове

Прокуратура Рязанского района выявила нарушения в работе управляющей компании при обслуживании многоквартирных домов в деревне Турлатово. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что в подъездах зафиксированы повреждения отделки стен и потолков, следы протечек, отсутствие плафонов на светильниках, а также поломки почтовых ящиков и другие нарушения содержания общего имущества.

По итогам рассмотрения материалов директор управляющей организации привлечен к административной ответственности и оштрафован на 125 тысяч рублей.

Исполнение требований об устранении нарушений находится на контроле прокуратуры.