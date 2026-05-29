Умер преподаватель РГУ
Умер преподаватель РГУ имени С. А. Есенина Сергей Мурзин. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что Сергей Мурзин скончался 28 мая после продолжительной болезни.

Он проработал в университете почти 40 лет. Трудовой путь начался в 1986 году. С 1992 года Сергей Мурзин работал на кафедре информатики и вычислительной техники, долгие годы возглавляя лаборатории. В последнее время был старшим инженером учебной лаборатории и занимался преподавательской деятельностью.

Сергей Мурзин проводил лекции и практические занятия по дисциплинам: «Основы устройств вычислительной техники», «Основы микроэлектроники», «Основы микропроцессорной техники», «Архитектура компьютера».

«Он был не просто инженером, а настоящим педагогом, умевшим просто и увлеченно рассказывать о сложных вещах», — говорится в сообщении.

Прощание с Сергеем Мурзиным состоится в субботу, 30 мая, в 12:00 в церкви Александра Невского по адресу: улица Новоселов, дом № 33 В.

Фото: группа РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».