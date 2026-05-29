Стало известно, сколько тысяч рублей в месяц нужно рязанцам для счастья

Для счастья рязанцам необходимо 226 тысяч рублей в месяц. Это немного меньше, чем год назад, когда сумма составляла 230 тысяч рублей, сообщает SuperJob. В целом по России средняя сумма для счастья выросла до 273 тысяч рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Мужчинам для счастья нужно больше денег — 309 тысяч рублей, а женщинам — 240 тысяч. С возрастом запросы увеличиваются: молодежь до 24 лет считает, что для счастья достаточно 220 тысяч, а люди старше 45 лет хотят уже 285 тысяч. Также выяснили, что россияне с высшим образованием оценивают свою «счастливую» сумму в 297 тысяч рублей, а те, у кого среднее профессиональное образование, довольствуются 238 тысячами.

