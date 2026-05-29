СК завершил расследование дела о незаконных азартных играх в Рязани

Московский межрайонный следственный отдел СК по Рязанской области окончил расследование уголовного дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Обвиняемый арендовал помещение, приобрел 7 консолей и 11 игровых автоматов и проводил азартные игры вне игорной зоны на постоянной основе за деньги. Для конспирации он ограничил доступ посторонних. Полученные деньги присваивал.

Московский межрайонный следственный отдел СК по Рязанской области окончил расследование уголовного дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», сообщили в пресс-службе СК России по Рязанской области.

Обвиняемый арендовал помещение, приобрел 7 консолей и 11 игровых автоматов и проводил азартные игры вне игорной зоны на постоянной основе за деньги. Для конспирации он ограничил доступ посторонних. Полученные деньги присваивал.

Подозреваемого установили при содействии сотрудников ОБЕПиПК УМВД. Собрана достаточная доказательная база, дело с обвинительным заключением направлено в суд.