Семье погибшего на СВО рязанца вручили орден Мужества

Павел Шут из села Захарово погиб 11 мая 2025 года, освобождая село Юнаковка Сумской области. Отмечается, что тело с поля боя не было возможности эвакуировать долгие месяцы. 3 декабря 2025 года его доставили в село Захарово. Бойца похоронили на кладбище в Спасских Выселках. По данным «Прессы», Павел Шут имел армейский опыт в разведроте. В начале СВО он заключил контракт с добровольческим отрядом «Барс». За выполнение боевых задач в составе формирования мужчину наградили орденом Мужества.

Жене участника СВО Павла Шута Ирине в Михайловском военкомате вручили орден Мужества (посмертно). Об этом сообщил ИД «Пресса».

После той командировки он успел поработать в Рязани, но когда ВСУ вторглись в курское приграничье, Павел Шут заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий.

Уточняется, что жене Ирине до сих пор пишут сослуживцы Павла.