С января 2026 года Госжилинспекция выдала 29 предписаний
Там отметили рост жалоб граждан на отсутствие ответов от товариществ через систему. С января 2026 года по настоящее время выдано 29 предписаний о необходимости отвечать на обращения. За нарушение требований председателю грозит административная ответственность.
Госжилинспекция Рязанской области напомнила председателям правления ТСН, ТСЖ, ЖК и ЖСК об обязанности размещать в ГИС ЖКХ информацию, включая уставы, банковские реквизиты, реестры членов, технические характеристики домов и годовую отчетность, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили рост жалоб граждан на отсутствие ответов от товариществ через систему. С января 2026 года по настоящее время выдано 29 предписаний о необходимости отвечать на обращения. За нарушение требований председателю грозит административная ответственность.