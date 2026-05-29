РЖД разрешат детям от 10 лет ездить в поездах без сопровождения взрослых

С 1 июня 2026 года дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут самостоятельно ездить на поездах по более чем 20 маршрутам. Новое правило будет действовать, в частности, на поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка», «Финист» и ряде других направлений. Присмотр за ребенком во время поездки возложат на сотрудников поездной бригады — начальника поезда и проводника. Для оформления услуги родителям нужно не позднее чем за трое суток до отправления подать заявку в билетной кассе.

С 1 июня 2026 года дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут самостоятельно ездить на поездах по более чем 20 маршрутам. Об этом сообщили в РЖД.

Новое правило будет действовать, в частности, на поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка», «Финист» и ряде других направлений.

Присмотр за ребенком во время поездки возложат на сотрудников поездной бригады — начальника поезда и проводника. Для оформления услуги родителям нужно не позднее чем за трое суток до отправления подать заявку в билетной кассе.

При посадке потребуется предъявить документ, на который оформлен билет, квитанцию об оплате услуги, а также заявление об ответственности за перевозку. На станции прибытия ребенка передадут указанному в документах встречающему лицу.