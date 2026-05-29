Рязанские полицейские выслали из России семерых иностранцев-нарушителей

Пятерых выходцев из Средней Азии и Восточной Европы депортировали после отбытия наказания за кражи, грабеж и насилие в отношении представителя власти. Нахождение иностранцев на территории страны признали нежелательным. Еще двух граждан стран Средней Азии выдворили за нарушения миграционного законодательства. Все иностранцы за свой счет отправились из аэропорта Домодедово на родину.

Сотрудники полиции Рязанской области депортировали и выдворили за пределы страны семерых иностранцев, находившихся в центре временного содержания. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

