Рязанка семь лет незаконно получала «чернобыльские» выплаты

В Ряжске на 42-летнюю жительницу завели уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как установили полицейские, женщина в начале 2019 года фиктивно зарегистрировалась в одном из населенных пунктов Ряжского округа, который входит в список территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Фактически она постоянно проживала в селе Ратманово. Населенный пункт не входит в данный список.

Женщина предоставила в соцфонд недостоверные сведения о месте жительства. С февраля 2019 года по апрель 2026 года она незаконно получила 57 тысяч 823 рубля.

Возбужденно дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Полицейские проводят расследование.