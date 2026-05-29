Рязанец с оружием ворвался в больницу и угрожал врачу, ему вынесли приговор

Установлено, что в мае 2025 года 34-летний мужчина пришел в больницу с пневматическим пистолетом. Он вошел в кабинет, где находились медработники и пациенты. Применяя физическую силу и демонстрируя оружие, фигурант потребовал выдать справку о причиненных ему телесных повреждениях. Опасаясь за жизнь и здоровье, медицинский работник оформил и выдал документ. После этого мужчина покинул место преступления. Октябрьский райсуд Рязани признал злоумышленника виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия и использованием оружия). Суд приговорил виновного к двух годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Рязанец с оружием ворвался в больницу и угрожал врачу, ему вынесли приговор. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.