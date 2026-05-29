Рязанцы смогут увидеть выставку западноевропейского искусства 17-19 века

Жители Рязани смогут увидеть выставку западноевропейского искусства, которая откроется в Рязанском художественном музее.
Экспозиция включит в себя работы художников из Италии, Голландии и Фландрии
На выставке представят произведения известных европейских мастеров, таких как Николас Питерс Берхем и Освальд Ахенбах. Можно будет увидеть пейзажи, портреты и натюрморты, а также картины на библейские темы. Особое внимание уделят работам XVII века, включая картину «Зубной врач (Боль)» и «Итальянскую площадь».
Скульптуры XIX века французских авторов также займут свое место на выставке. Гости смогут полюбоваться фарфоровыми изделиями, такими как чашки и вазы, созданные на западноевропейских фабриках. Выставка проходит в рамках культурного обмена между музеями Рязани и Тулы, где ранее открылась экспозиция рязанской живописи.
