Рязанцы смогут увидеть выставку западноевропейского искусства 17-19 века

Экспозиция включит в себя работы художников из Италии, Голландии и Фландрии XVII—XIX вв. Посетители смогут ознакомиться с 29 картинами, тремя бронзовыми скульптурами и 20 предметами декоративно-прикладного искусства. На выставке представят произведения известных европейских мастеров, таких как Николас Питерс Берхем и Освальд Ахенбах. Можно будет увидеть пейзажи, портреты и натюрморты, а также картины на библейские темы. Особое внимание уделят работам XVII века, включая картину «Зубной врач (Боль)» и «Итальянскую площадь». Скульптуры XIX века французских авторов также займут свое место на выставке. Гости смогут полюбоваться фарфоровыми изделиями, такими как чашки и вазы, созданные на западноевропейских фабриках. Возрастное ограничение: 6+.

Жители Рязани смогут увидеть выставку западноевропейского искусства, которая откроется в Рязанском художественном музее. Об этом пишет МК.ru.

Экспозиция включит в себя работы художников из Италии, Голландии и Фландрии XVII—XIX вв. Посетители смогут ознакомиться с 29 картинами, тремя бронзовыми скульптурами и 20 предметами декоративно-прикладного искусства.

На выставке представят произведения известных европейских мастеров, таких как Николас Питерс Берхем и Освальд Ахенбах. Можно будет увидеть пейзажи, портреты и натюрморты, а также картины на библейские темы. Особое внимание уделят работам XVII века, включая картину «Зубной врач (Боль)» и «Итальянскую площадь».

Скульптуры XIX века французских авторов также займут свое место на выставке. Гости смогут полюбоваться фарфоровыми изделиями, такими как чашки и вазы, созданные на западноевропейских фабриках. Выставка проходит в рамках культурного обмена между музеями Рязани и Тулы, где ранее открылась экспозиция рязанской живописи.

Возрастное ограничение: 6+.

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения.