Рязанцы пожаловались на состояние дороги в деревне Лощинино

Жители деревни Лощинино Касимовского района вновь пожаловались на состояние дороги. По их словам, покрытие находится в плохом состоянии, а с наступлением лета ситуация вызывает все больше недовольства у местных жителей и гостей.

В комментариях под постом регионального минтранса в соцсетях рязанцы возмутились, что к деревне, где планируют благоустроить парк, по-прежнему сложно добраться.

«Сделайте хоть что-нибудь, сколько можно „рассматривать возможности“. Там парк собираются обустраивать. А как доехать до него?» — написала местная жительница.

В Минтрансе Рязанской области ответили, что дорога действительно требует полной замены покрытия, однако средств на ремонт всех проблемных участков сейчас не хватает.

В ведомстве пообещали, что в 2026 году на участке проведут ликвидацию аварийных выбоин. Точные сроки работ при этом не назвали.