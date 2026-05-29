Румыния намерена принять санкции против российских дипломатов после падения БПЛА

Врио премьер-министра Румынии Илие Боложан заявил на пресс-конференции в Кишиневе вместе с молдавским коллегой Александром Мунтяну, что на заседании Верховного совета обороны страны в Бухаресте будет предложено принять санкции в отношении российских дипломатов. По словам Боложана, дипломатический демарш уже согласован с МИД. Он также сообщил, что согласованы меры с Минобороны для получения средств ПВО и радаров, способных обнаруживать низколетящие цели.

По словам Боложана, дипломатический демарш уже согласован с МИД. Он также сообщил, что согласованы меры с Минобороны для получения средств ПВО и радаров, способных обнаруживать низколетящие цели. Президент Румынии Никушор Дан созвал совет для обсуждения падения беспилотника на жилой дом в Галаце. Власти Румынии возложили ответственность за инцидент на Россию.