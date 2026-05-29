Россия вошла в пятерку стран с самыми красивыми женщинами

Россия заняла четвертое место в рейтинге государств с самыми красивыми женщинами, составленном аналитическим порталом World Population Review, передает РИА Новости.

Как пояснили авторы исследования, красота — понятие субъективное, поэтому итоговый список основывался на данных прошлогодних рейтингов: учитывались результаты международных конкурсов красоты, опросы общественного мнения, активность на форумах, а также косвенные показатели — траты на косметику и частота пластических операций. Первое место досталось Колумбии, второе — Польше, третье — Греции.

Вместе с Россией в топ-5 вошла Чехия. На сайте организации отметили, что, несмотря на суровый климат, российские женщины демонстрируют теплоту, которая легко преодолевает холод.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.