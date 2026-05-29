Роспотребнадзор и Минцифры запустили электронную книгу жалоб на «Госуслугах»

Роспотребнадзор совместно с Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе «Госуслуги». Новый сервис позволит гражданам в досудебном порядке решать спорные ситуации с продавцами на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Обращения будут рассматриваться в онлайн-формате, а ответ поступит пользователю в личный кабинет. Через систему можно будет пожаловаться, в частности, на отказ в возврате товара в течение 7 дней при соблюдении условий, отказ в возврате денег за возвращенный товар, а также задержку возврата средств за отмененные заказы.

Роспотребнадзор совместно с Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новый сервис позволит гражданам в досудебном порядке решать спорные ситуации с продавцами на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Обращения будут рассматриваться в онлайн-формате, а ответ поступит пользователю в личный кабинет.

Через систему можно будет пожаловаться, в частности, на отказ в возврате товара в течение 7 дней при соблюдении условий, отказ в возврате денег за возвращенный товар, а также задержку возврата средств за отмененные заказы.

Срок рассмотрения обращений составит до 7 календарных дней.