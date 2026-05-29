Путин высказался об инциденте с БПЛА в Румынии и отношениях России и Армении
Президент России Владимир Путин заявил, что не располагает подтвержденной информацией о принадлежности беспилотника, якобы упавшего в Румынии, и отметил, что без экспертизы делать выводы невозможно. По его словам, в ЕС «первая реакция на любой беспилотник — назвать его российским», однако позже это часто не подтверждается. Отдельно Путин прокомментировал отношения с Арменией, заявив, что при выходе страны из ЕАЭС Россия будет вынуждена свернуть часть экономического взаимодействия в рамках интеграционных процессов.

Президент России Владимир Путин заявил, что не располагает подтвержденной информацией о принадлежности беспилотника, якобы упавшего в Румынии, и отметил, что без экспертизы делать выводы невозможно. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ЕС «первая реакция на любой беспилотник — назвать его российским», однако позже это часто не подтверждается. Россия, подчеркнул он, готова провести объективное расследование при наличии исходных данных.

Отдельно Путин прокомментировал отношения с Арменией, заявив, что при выходе страны из ЕАЭС Россия будет вынуждена свернуть часть экономического взаимодействия в рамках интеграционных процессов.

Он отметил, что Россия уже вложила значительные средства в экономику Армении, а возможное сближение Еревана с ЕС не должно разрушать многолетние гуманитарные связи между странами.

Также президент заявил, что изменение формата экономических отношений может привести к росту стоимости энергоносителей для Армении и повлиять на ее экономику и экспорт.