Прямой поезд между Москвой и Душанбе возобновит курсирование с 21 июня

Железнодорожное сообщение по этому маршруту было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Теперь поезд будет отправляться раз в две недели, время в пути составит около четырех суток. В РЖД уточнили, что в составе поезда — плацкартные и купейные вагоны. Поезд № 423/424 формирования таджикского предприятия «Рохи Охани Точикистон» будет прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам, а отправляться из Москвы — с 25 июня по четвергам.

