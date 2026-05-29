После визита в ЦПКиО экосовет потребовал документы у мэрии

Экосовет при губернаторе Рязанской области проверил благоустройство ЦПКиО и по итогам направил в администрацию официальное обращение с требованием предоставить дендроплан, данные о количестве высаженных и пересаженных деревьев, а также сертификаты качества на завезенный грунт. При этом ознакомиться с самим дендропланом членам экосовета снова не удалось. Также общественники обратили внимание на вопросы приживаемости пересаженных деревьев, защиту насаждений от строительной техники и полив растений. Кроме того, экосовет запросил документы на грунт, который завезли в парк в объеме около 12 тысяч кубометров.

Во время осмотра представители мэрии и подрядчика сообщили, что в парке продолжают высадку молодых деревьев и пересадку взрослых, вывозят вырубленную древесину и обрезают сухие ветви.

Также в дендроплан внесли изменения — в парке решили дополнительно высадить сосны.

При этом ознакомиться с самим дендропланом членам экосовета снова не удалось. В администрации пояснили, что документ еще дополняется, и пообещали представить его к середине июня.

Также общественники обратили внимание на вопросы приживаемости пересаженных деревьев, защиту насаждений от строительной техники и полив растений. Подрядчик заявил, что гарантия на деревья составляет пять лет, а допустимый процент неприживаемости по ГОСТу — 20%.

Кроме того, экосовет запросил документы на грунт, который завезли в парк в объеме около 12 тысяч кубометров.

