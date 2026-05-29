Павел Малков: В Рязанской области за последние полгода количество субъектов МСП увеличилось на 7 тысяч

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в пленарной сессии «Сила бизнеса — в единстве» VI регионального форума «#ПРОБИЗНЕС2026». Он проводился в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и Народной программы.

В работе участвовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, председатель Комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин, руководители инфраструктуры поддержки бизнеса, предприятий и организаций, профессиональных объединений, эксперты.

Губернатор Павел Малков отметил, что в Рязанской области ведется серьезная работа по развитию экономики, поддержке бизнеса, выстроен эффективный и результативный диалог. «Жизнь доказывает, что с вызовами можно справляться только всем вместе. В целом наша страна достойно переживает огромное санкционное давление, предотвращает все попытки подорвать социально-экономическую стабильность. И предпринимательство вносит в это и в сохранение экономического роста немалый вклад. МСП создает рабочие места, все заметнее влияет на бюджетную устойчивость страны, — сказал Павел Малков. — В Рязанской области малый и средний бизнес формирует порядка 30% ВРП. В нем занято около трети экономически активного населения региона. За последние полгода количество субъектов МСП увеличилось на семь тысяч. Со своей стороны стараемся эту сферу активно поддерживать, создавать и развивать соответствующую инфраструктуру. Сохраняем в регионе максимальное количество налоговых льгот. Стараемся слышать каждого добросовестного предпринимателя, и вместе решать проблемы». Глава региона поблагодарил представителей бизнеса за эффективное сотрудничество и поддержку фронта, участников СВО, работы по ликвидации последствий атаки беспилотников на областной центр.

Павел Малков подробно рассказал о том, что делается в части проработки профильных вопросов, которые находятся в плоскости федерального регулирования, на площадке комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую он возглавляет. Губернатор подчеркнул, что большое внимание уделяется улучшению делового климата, снижению административных барьеров. Ряд предложений уже принят на федеральном уровне. Успешно реализуется проект «СВОй бизнес».

Председатель Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин дал положительную оценку деятельности комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», поблагодарив Павла Малкова за плодотворную, результативную совместную работу. Он представил профильные законодательные инициативы, действующие и находящиеся в проработке.

Форум «#ПРОБИЗНЕС2026» организован Центром «Мой бизнес» регионального Агентства развития бизнеса при поддержке Правительства Рязанской области. Помимо пленарного заседания состоялись тематические сессии, тренинги и бизнес-квест. Обсуждались вопросы развития и государственной поддержки бизнеса, взаимодействия с органами власти, кластерного сотрудничества. Речь также шла о преимуществах кооперации предпринимателей и профессиональных сообществ, возможностях масштабирования бизнеса, системе грамотного управления и ориентации на потребителей и других актуальных темах.

Состоялся круглый стол «Экономика роста и благосостояния» с участием заместителя Председателя Правительства Рязанской области Юлии Шваковой, где обсуждались результаты реализации в регионе Народной программы «Единой России» в сфере экономики. По итогам сформированы предложения, которые войдут в новую Народную программу партии.