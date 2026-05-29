Павел Малков: сохранение гармонии внутри общества во многом зависит от работы муниципалитетов

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в пленарном заседании форума «Единство народов России. Роль муниципалитетов», который проходит в регионе в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом РФ В. В. Путиным. На форуме обсуждаются вопросы укрепления межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципальных образований, сохранения и популяризации языков и культур разных народов России, поддержки профильных инициатив, развития местного самоуправления и муниципалитетов, благоустройства населенных пунктов с учетом национального аспекта и другие актуальные темы. Участники форума представят лучшие практики муниципальной работы. Кроме пленарного заседания, состоятся панельные сессии и дискуссии.

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в пленарном заседании форума «Единство народов России. Роль муниципалитетов», который проходит в регионе в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом РФ В. В. Путиным.

На форуме обсуждаются вопросы укрепления межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципальных образований, сохранения и популяризации языков и культур разных народов России, поддержки профильных инициатив, развития местного самоуправления и муниципалитетов, благоустройства населенных пунктов с учетом национального аспекта и другие актуальные темы. Участники форума представят лучшие практики муниципальной работы. Кроме пленарного заседания, состоятся панельные сессии и дискуссии.

В работе пленарного заседания приняли участие заместитель исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Татьяна Аракчеева, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, сенатор от региона Игорь Мурог, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, руководители региональных ведомств, органов местного самоуправления, Советов муниципальных образований, ТОС из разных регионов России, в том числе Запорожской области, представители исследовательских, общественных, образовательных организаций.

Губернатор Павел Малков отметил значимость форума, на котором обсуждается общая работа по задачам Года единства народов России. «Наша страна — это уникальное сочетание культур, традиций и языков. Сейчас Россия решает задачи укрепления суверенитета и национальной безопасности, и тема межнационального согласия приобретает стратегическое значение. У нас много веков в дружбе и согласии живут люди разных народов. И во многом сохранение этой гармонии внутри общества зависит от работы муниципалитетов», — сказал Павел Малков. Глава региона отметил, что среди муниципальных служащих очень много неравнодушных людей, они помогают проводить в городах и селах встречи соседей, национальные праздники, уроки мужества в школах, где одинаково тепло вспоминают героев всех народов России. Такая реальная работа в муниципалитетах по-настоящему сплачивает людей.

Павел Малков подчеркнул, что в Рязанской области многое делается для укрепления межнациональных связей. Оказывается поддержка проектам, направленным на развитие народного творчества, культурных традиций. Работа ведется в тесном контакте с общественными организациями и Советом муниципальных образований. Он поблагодарил всех, кто выходит с полезными инициативами и поддерживает в работе. Особую благодарность глава региона выразил Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

В ходе мероприятия также губернатор Павел Малков вручил представителям ряда муниципальных образований Рязанской области региональные награды.