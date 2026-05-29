На нескольких улицах в Рязани отключат холодную воду

С 09:00 до 17:00 29 мая холодной воды не будет по адресам: 4-й Новопавловский проезд, дом № 12; 5-я Линия, дом № 56/52; Высоковольтная, дома № 25а, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29а, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31,, 33 корпус 1, 35, 37. В зону отключения попадет детский сад № 102.